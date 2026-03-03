В Германии оппозиция критикует правительство из-за эвакуации с Ближнего Востока

Представители оппозиционных партий Германии раскритиковали правительство за планы эвакуации граждан из стран Ближнего Востока, которые застряли в регионе из-за отмены авиарейсов на фоне войны США, Израиля и Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Накануне министр иностранных дел Йоханн Вадефуль анонсировал чартерные рейсы в Саудовскую Аравию и Оман для эвакуации немецких путешественников. По его словам, приоритет будет отдаваться уязвимым группам населения – пожилым людям, детям, беременным женщинам и больным.

После этого объявления парламентские группы "Зеленые" и "Левые" в Бундестаге раскритиковали действия правительства из-за несвоевременности и недостаточной подготовки к такому ходу событий.

"То, что мы сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке, – это эскалация, которая уже неделями вырисовывается как возможный сценарий... Защита собственных граждан является одной из обязанностей федерального правительства. Объявление планов эвакуации определенных уязвимых групп из региона только через три дня после начала войны является недостаточным", – заявила представительница "Зеленых" Луиза Амтсберг.

Критику также выразила эксперт по вопросам внешней политики "Левых" Джансу Оздемир, назвав "неадекватной" коммуникацию немецкого правительства.

"Заявлением министра иностранных дел Вадефуля о том, что он сначала хочет эвакуировать только стариков, детей, больных и беременных женщин, немецкое правительство подпитывает еще большую неопределенность", – сказала депутат.

Напомним, в понедельник в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что пока не видят возможности эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока.

Впоследствии в немецком правительстве допустили репатриацию своих отдыхающих с Ближнего Востока с помощью армии, но только как крайнюю меру.