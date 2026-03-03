Зеленский назвал желаемые места для трехсторонней встречи с США и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с США и РФ, которая планировалась в начале марта, не отложена ввиду войны на Ближнем Востоке, и выразил пожелание, чтобы она состоялась в Европе.

Об этом он сказал в интервью Corriere Della Sera, передает "Европейская правда".

"Никто не откладывал следующую трехстороннюю встречу с американцами, даже после нападения на Иран, поэтому я считаю, что она может состояться 5 или 6 марта, как и планировалось", – сказал он.

Президент повторил, что ввиду боевых действий на Ближнем Востоке встреча может не состояться в Абу-Даби, о чем говорили ранее.

"Я бы предпочел Женеву или по крайней мере Европу, поскольку война происходит на нашем континенте. Если Россия хочет нейтральное место, подойдут Австрия, Ватикан или Турция. Мы надеемся на дальнейший обмен пленными", – отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.

Зеленский в понедельник также провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в ходе которого отметил потребности Украины в противовоздушной обороне.