Угорська компанія каже, що отримала українську нафту через "Дружбу" після атаки РФ

Угорська нафтогазова компанія MOL імпортувала близько 35 тисяч тонн української сирої нафти трубопроводом "Дружба" на прохання Києва після російської атаки наприкінці січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Генеральний директор MOL Жолт Гернаді заявив ЗМІ, що компанія погодилася прийняти українську нафту, щоб запобігти подальшому розгортанню пожежі після російської атаки.

"Коли спалахнула пожежа, з інших сховищ вони почали закачувати українську сиру нафту в трубопровід. Українські колеги попросили нас взяти цю нафту, щоб запобігти подальшій ескалації проблеми та пожежі", – сказав Гернаді.

Reuters поки не отримало підтверджень від української сторони.

Гендиректор MOL також висловив переконання, що сам нафтопровід не зазнав пошкоджень.

Нагадаємо, транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини зупинено через російський обстріл інфраструктури магістрального нафтопроводу "Дружба", який стався 27 січня поблизу міста Броди Львівської області.

2 березня угорський прем’єр Віктор Орбан заявив про супутникові знімки, які нібито доводять відсутність перешкод роботі "Дружби".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи це, сказав, що з супутникових знімків можливо побачити далеко не всі деталі.

Угорщина й Словаччина продовжують наполягати, що Україна суто з політичних мотивів зупинила постачання нафти через нафтопровід "Дружба. Вони вирішили створити слідчу комісію для вивчення стану трубопроводу "Дружба" та вимагатимуть допустити її на місце пошкоджень.