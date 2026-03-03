Венгерская компания говорит, что получила украинскую нефть через "Дружбу" после атаки РФ

Венгерская нефтегазовая компания MOL импортировала около 35 тысяч тонн украинской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" по просьбе Киева после российской атаки в конце января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Генеральный директор MOL Жолт Хернади заявил СМИ, что компания согласилась принять украинскую нефть, чтобы предотвратить дальнейшее развертывание пожара после российской атаки.

"Когда вспыхнул пожар, из других хранилищ они начали закачивать украинскую сырую нефть в трубопровод. Украинские коллеги попросили нас взять эту нефть, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию проблемы и пожар", – сказал Хернади.

Reuters пока не получило подтверждений от украинской стороны.

Гендиректор MOL также выразил убеждение, что сам нефтепровод не получил повреждений.

Напомним, транзит российской нефти в Венгрию и Словакию остановлен из-за российского обстрела инфраструктуры магистрального нефтепровода "Дружба", который произошел 27 января вблизи города Броды Львовской области.

2 марта венгерский премьер Виктор Орбан заявил о спутниковых снимках, которые якобы доказывают отсутствие препятствий работе "Дружбы".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это, сказал, что со спутниковых снимков можно увидеть далеко не все детали.

Венгрия и Словакия продолжают настаивать, что Украина сугубо по политическим мотивам остановила поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Они решили создать следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба" и будут требовать допустить ее на место повреждений.