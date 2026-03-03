Орбан написал очередную жалобу на Зеленского в Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал циничным ответ президента Украины Владимира Зеленского на призывы возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" и пожаловался в Еврокомиссию.

Видеоролик с соответствующими заявлениями Орбан разместил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Орбан назвал циничными и наглыми слова Зеленского, который упрекнул лидеров Венгрии и Словакии за то, что они прагматично коммуницируют с Украиной относительно проблемы с нефтепроводом "Дружба" после российских ударов, не желая признать, чего Украине стоит этот транзит и ремонт нефтепровода.

"Зеленский ожидает, что Венгрия будет благодарна Украине, в то время как нефтепровод, поставляющий нефть в Венгрию, закрыт", – сказал Орбан.

По его словам, президент Украины также объявил, что не намерен открывать нефтепровод, несмотря на то, что соглашения ЕС обязывают Украину транспортировать нефть, поступающую из нефтепровода "Дружба".

В связи с этим в видеоролике Орбан показал, как подписывает очередное письмо Еврокомиссии.

В письме он проинформировал президента Европейской комиссии о ситуации и призвал к выполнению соглашений, которые обязывают Украину транспортировать нефть.

Орбан заявил, что пока Зеленский не вернется к "здравому смыслу и нормальности", Венгрия не будет поддерживать никакого решения в пользу Украины.

Напомним, 26 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо к президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в том, что его действия противоречат интересам Венгрии.

В письме к президенту Европейского совета Антониу Коште, направленном 26 февраля, премьер-министр Венгрии намекнул, что может сделать шаг назад, если ЕС официально оценит ущерб, нанесенный нефтепроводу в Украине.