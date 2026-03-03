Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил одобрение ударам США по Ирану и заявил, что Куба будет "следующей".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

"Куба будет следующей. За этой коммунистической диктатурой на Кубе придут. Их дни сочтены", – сказал Грэм.

"Иранский режим, материнский корабль международного терроризма, вот-вот падет. Капитан корабля, аятолла, мертв как камень", – добавил он.

Куба испытывает все большее давление со стороны администрации Трампа с момента падения бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Эмбарго на поставки топлива со стороны США углубило экономический кризис в стране и усугубило дефицит продовольствия и лекарств.

В связи с политической неопределенностью в регионе кубинское правительство испытывает давление со стороны администрации Трампа, которая требует разорвать отношения с "враждебными странами" и террористическими группировками, включая "Хезболлу" и "Хамас".

Гавана испытывает давление в виде пошлин, а администрация Трампа угрожает ввести пошлины на страны, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу, согласно указу, изданному в январе.

В пятницу Трамп высказал мнение, что существует возможность "дружественного поглощения" острова.

"Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Как вы знаете, у них большие проблемы", – сказал президент журналистам.

"У них нет денег, у них сейчас нет ничего. Но они ведут с нами переговоры, и, возможно, мы осуществим дружественное поглощение Кубы", – заявил он.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал новую "большую волну" ударов по Ирану.

Также американский президент заявил, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

О том, почему война в Иране может стать провалом для американского президента, читайте в статье "Европейской правды": Война без гарантии успеха. Почему нападение США не изменило режим в Иране, несмотря на требования Трампа.