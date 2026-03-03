Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про плани провести зустріч "енергетичного Рамштайну" впродовж наступних двох тижнів.

Про це Свириденко сказала під час брифінгу за результатами засідання РНБО у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зустріч "енергетичного Рамштайну" планується впродовж наступних двох тижнів. Ми сподіваємося, що такі засідання будуть на постійній основі. У нас є великі сподівання, що нам можуть допомогти в закупівлі саме когенераційного обладнання, модульних котелень, резервних трансформаторів, які потрібні для проходження сталого опалювального сезону", – сказала вона.

У вівторок Рада національної безпеки та оборони заслухала плани енергетичної стійкості регіонів, сума на реалізацію яких становить 215 млрд грн.

Минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про план підтримки для енергетичної стійкості України на найближчий час та анонсувала "енергетичний Рамштайн" у березні для координації зусиль партнерів.

Нагадаємо, 24 лютого лідерам ЄС і країн-членів під час візиту до Києва показали розбиту російськими ударами ТЕЦ.