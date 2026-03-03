Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о планах провести встречу "энергетического Рамштайна" в течение следующих двух недель.

Об этом Свириденко сказала во время брифинга по результатам заседания СНБО во вторник, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Встреча "энергетического Рамштайна" планируется в течение следующих двух недель. Мы надеемся, что такие заседания будут на постоянной основе. У нас есть большие надежды, что нам могут помочь в закупке именно когенерационного оборудования, модульных котельных, резервных трансформаторов, которые нужны для устойчивого прохождения отопительного сезона", – сказала она.

Во вторник Совет национальной безопасности и обороны заслушал планы энергетической устойчивости регионов, сумма на реализацию которых составляет 215 млрд грн.

На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о плане поддержки для энергетической устойчивости Украины на ближайшее время и анонсировала "энергетический Рамштайн" в марте для координации усилий партнеров.

Напомним, 24 февраля лидерам ЕС и стран-членов во время визита в Киев показали разбитую российскими ударами ТЭЦ.