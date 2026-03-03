Мелоні заявила про "період хаосу" через іранську кризу і війну в Україні

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні заявила про свою занепокоєність через поточну ситуацію довкола Ірану, яка виникла в період кризи, породженої війною РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільниці уряду Італії наводить ANSA.

Мелоні закликала Іран припинити свої "необґрунтовані" атаки в Перській затоці і заявила, що криза не повинна поширюватися.

"Я стурбована загальним контекстом: кризою в міжнародному праві, яка є неминучим результатом війни в Україні. Коли член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй навмисно напав на свого сусіда, було неминуче, що це призведе до періоду хаосу", – сказала італійська прем’єрка.

За її словами, уряд Італії прагне надати допомогу тисячам італійців, які опинилися в скрутному становищі, особливо в країнах Перської затоки.

Італійська сторона підтримує контакти з країнами регіону та європейськими партнерами, додала очільниця уряду Італії.

"Мета, очевидно, полягає в тому, щоб не допустити поширення кризи, але я думаю, що ситуація не покращиться, якщо Іран не припинить свої абсолютно невиправдані атаки на країни Перської затоки", – резюмувала Мелоні.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявив, що це не США розпочали цю війну, але саме вони покладуть їй край.

Сам Трамп раніше говорив, що американські військові "розбивають Іран вщент", але "велика хвиля" ще попереду.