Мелони заявила о "периоде хаоса" из-за иранского кризиса и войны в Украине

Итальянский премьер Джорджа Мелони заявила о своей обеспокоенности из-за текущей ситуации вокруг Ирана, которая возникла в период кризиса, порожденного войной РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Италии приводит ANSA.

Мелони призвала Иран прекратить свои "необоснованные" атаки в Персидском заливе и заявила, что кризис не должен распространяться.

"Я обеспокоена общим контекстом: кризисом в международном праве, который является неизбежным результатом войны в Украине. Когда член Совета безопасности Организации Объединенных Наций намеренно напал на своего соседа, было неизбежно, что это приведет к периоду хаоса", – сказала итальянский премьер.

По ее словам, правительство Италии стремится оказать помощь тысячам итальянцев, оказавшихся в трудном положении, особенно в странах Персидского залива.

Итальянская сторона поддерживает контакты со странами региона и европейскими партнерами, добавила глава правительства Италии.

"Цель, очевидно, заключается в том, чтобы не допустить распространения кризиса, но я думаю, что ситуация не улучшится, если Иран не прекратит свои абсолютно неоправданные атаки по странам Персидского залива", – резюмировала Мелони.

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть американские объекты.

Глава Пентагона Пит Гегсет ранее заявил, что это не США начали эту войну, но именно они положат ей конец.

Сам Трамп ранее говорил, что американские военные "разбивают Иран вдребезги", но "большая волна" еще впереди.