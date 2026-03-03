ЗМІ: Трамп надіслав Конгресу листа з обґрунтуваннями ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп у понеділок надіслав офіційне повідомлення до Конгресу про удари США по Ірану, в якому він намагався виправдати воєнні дії.

Зі змістом листа від американського президента ознайомився телеканал Fox News, повідомляє "Європейська правда".

У листі Трамп повідомив тимчасовому голові Сенату Чаку Грассі, республіканцю з Айови, що "в цих ударах не брали участь американські сухопутні війська", і що операція "була спланована і проведена таким чином, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення, запобігти майбутнім атакам і нейтралізувати зловмисні дії Ірану".

Президент також вказав, що поки неможливо визначити повний масштаб військових операцій проти Ірану, і що збройні сили США готові вжити подальших заходів.

"Хоча Сполучені Штати прагнуть до швидкого і міцного миру, наразі неможливо визначити повний масштаб і тривалість військових операцій, які можуть знадобитися", – написав він.

У зв'язку з цим, наголосив Трамп, збройні сили США залишаються готовими "вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно і доцільно, для протидії подальшим загрозам і нападам на Сполучені Штати або їх союзників і партнерів".

"Я розпорядився про проведення цієї військової операції відповідно до мого обов'язку захищати американців та інтереси Сполучених Штатів як всередині країни, так і за кордоном, а також в інтересах національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів", – додав він.

Трамп також зазначив, що діяв відповідно до своїх конституційних повноважень як головнокомандувача і глави виконавчої влади з ведення зовнішніх відносин Сполучених Штатів.

"Незважаючи на неодноразові спроби моєї адміністрації досягти дипломатичного вирішення проблеми зловмисної поведінки Ірану, загроза для Сполучених Штатів, їх союзників і партнерів стала нестерпною", – зазначив він.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявив, що це не США розпочали цю війну, але саме вони покладуть їй край.

Сам Трамп раніше говорив, що американські військові "розбивають Іран вщент", але "велика хвиля" ще попереду.