СМИ: Трамп направил Конгрессу письмо с обоснованиями ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп в понедельник направил официальное сообщение в Конгресс об ударах США по Ирану, в котором он пытался оправдать военные действия.

С содержанием письма от американского президента ознакомился телеканал Fox News, сообщает "Европейская правда".

В письме Трамп сообщил временному председателю Сената Чаку Грасси, республиканцу из Айовы, что "в этих ударах не участвовали американские сухопутные войска" и операция "была спланирована и проведена таким образом, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения, предотвратить будущие атаки и нейтрализовать злонамеренные действия Ирана".

Президент также указал, что пока невозможно определить полный масштаб военных операций против Ирана и что вооруженные силы США готовы принять дальнейшие меры.

"Хотя Соединенные Штаты стремятся к быстрому и прочному миру, пока невозможно определить полный масштаб и продолжительность военных операций, которые могут понадобиться", – написал он.

В связи с этим, подчеркнул Трамп, вооруженные силы США остаются готовыми "принять дальнейшие меры, если это будет необходимо и целесообразно, для противодействия дальнейшим угрозам и нападениям на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров".

"Я распорядился о проведении этой военной операции в соответствии с моей обязанностью защищать американцев и интересы Соединенных Штатов как внутри страны, так и за рубежом, а также в интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", – добавил он.

Трамп также отметил, что действовал в соответствии со своими конституционными полномочиями как главнокомандующего и главы исполнительной власти по ведению внешних отношений Соединенных Штатов.

"Несмотря на неоднократные попытки моей администрации достичь дипломатического решения проблемы злонамеренного поведения Ирана, угроза для Соединенных Штатов, их союзников и партнеров стала невыносимой", – отметил он.

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть американские объекты.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что это не США начали эту войну, но именно они положат ей конец.

Сам Трамп ранее говорил, что американские военные "разбивают Иран вдребезги", но "большая волна" еще впереди.