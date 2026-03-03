Слідчі з Латвії хочуть отримати від США більше даних щодо "справи Епштейна"

Латвійські слідчі спробують отримати від США "найбільш перспективну з точки зору розслідування інформацію" з новітніх матеріалів у справі покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний прокурор Арміньс Мейстерс, якого цитує Delfi.

Генпрокурор нагадав, що "справу Епштейна" в Латвії веде Державна поліція, а прокуратура здійснює нагляд за процесом.

Наразі робота ведеться на двох рівнях: на національному рівні вже розпочато ідентифікацію та опитування залучених осіб, виходячи з тієї інформації, яка є публічно доступною.

Паралельно готується об'ємний запит про правову допомогу в США, оскільки латвійським слідчим необхідні автентичні файли без прихованої інформації.

Мейстерс пояснив, що латвійські слідчі будуть запитувати не всі "файли Епштейна", а відомості по конкретних випадках, відібраних в ході аналітичної роботи як найбільш перспективні з точки зору розслідування, де існують найбільші шанси домогтися результату.

Генпрокурор зазначив, що співпраця з США у цій справі не обмежиться одним запитом про правову допомогу.

В опублікованих наприкінці січня 2026 року нових матеріалах у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна Латвія фігурує як одне з можливих місць вербування неповнолітніх дівчат.

Вперше Латвія згадується у 2001 році, коли знайома Епштейна обговорює запрошення відвідати Латвію нібито від тодішнього прем'єр-міністра. Анонімний відправник у 2001 році пише, що отримав особисте запрошення від прем'єр-міністра Латвії відвідати країну і познайомитися. У 2001 році прем'єр-міністром був Андріс Берзіньш.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс виступив за те, щоб правоохоронні органи країни вивчили інформацію з "файлів Епштейна".

4 лютого державна поліція Латвії розпочала кримінальний процес у зв'язку з публікацією "файлів Епштейна".