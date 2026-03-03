Следователи из Латвии хотят получить от США больше данных по "делу Эпштейна"

Латвийские следователи попытаются получить от США "наиболее перспективную с точки зрения расследования информацию" из новейших материалов по делу покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный прокурор Арминьс Мейстерс, которого цитирует Delfi.

Генпрокурор напомнил, что "дело Эпштейна" в Латвии ведет Государственная полиция, а прокуратура осуществляет надзор за процессом.

Сейчас работа ведется на двух уровнях: на национальном уровне уже начата идентификация и опрос вовлеченных лиц, исходя из той информации, которая является публично доступной.

Параллельно готовится объемный запрос о правовой помощи в США, поскольку латвийским следователям необходимы аутентичные файлы без скрытой информации.

Мейстерс пояснил, что латвийские следователи будут запрашивать не все "файлы Эпштейна", а сведения по конкретным случаям, отобранным в ходе аналитической работы как наиболее перспективные с точки зрения расследования, где существуют наибольшие шансы добиться результата.

Генпрокурор отметил, что сотрудничество с США по этому делу не ограничится одним запросом о правовой помощи.

В опубликованных в конце января 2026 года новых материалах по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.

Впервые Латвия упоминается в 2001 году, когда знакомая Эпштейна обсуждает приглашение посетить Латвию якобы от тогдашнего премьер-министра. Анонимный отправитель в 2001 году пишет, что получил личное приглашение от премьер-министра Латвии посетить страну и познакомиться. В 2001 году премьер-министром был Андрис Берзиньш.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил за то, чтобы правоохранительные органы страны изучили информацию из "файлов Эпштейна".

4 февраля государственная полиция Латвии начала уголовный процесс в связи с публикацией "файлов Эпштейна".