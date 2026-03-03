Президент Литви розповів, як отримав травму і опинився в лікарні

Президент Литви Гітанас Науседа розповів подробиці про травму руки, через яку він опинився у лікарні.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Науседа, він не тільки травмував руку, а ще й розбив брову.

"Я примудрився впасти на рівному місці, у вітальні, послизнувся: впав, вдарився головою об тверді меблі, рукою намагався пом'якшити удар і зачепився за гострий предмет, тому розірвав м'які тканини руки. Був пошкоджений нерв, не порваний, але серйозно пошкоджений", – сказав він.

Науседа додав, що для загоєння руки знадобиться час, "оскільки через пошкодження нерва німіють пальці, особливо середній".

"Але, я думаю, це на краще, можливо, це захистить мене від демонстрації непристойних жестів", – пожартував президент.

23 лютого стало відомо, що Науседі зробили операцію на передпліччі після того, як він травмувався вдома.

