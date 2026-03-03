Естонія повідомила, що криголам РФ без дозволу увійшов у її територіальні води

Міністерство закордонних справ Естонії у вівторок, 3 березня, викликало тимчасового повіреного у справах РФ для вручення ноти через те, що російський криголам "Мурманськ" без дозволу увійшов у територіальні води країни.

Про це йдеться в заяві естонського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в естонському зовнішньополітичному відомстві, 28 лютого російський криголам "Мурманськ" без дозволу увійшов у територіальні води Естонії в районі острова Вайндлоо у Фінській затоці, щоб звільнити танкер "Олімпійська дружба", який застряг у льодах.

Міністерство закордонних справ і ВМС Естонії не були поінформовані про вхід "Мурманська" в територіальні води Естонії, і судно не відповідало на радіовиклики ВМС Естонії.

Криголам залишався в естонських водах протягом чотирьох хвилин.

"Цією нотою ми нагадуємо Російській Федерації, що в естонських територіальних водах, в тому числі в період криголамного сезону, діють чіткі і недвозначні правила", – заявив міністр закордонних справ Маргус Тсакхна.

Він додав, що дотримання цих правил є обов'язковим для всіх, щоб запобігти подальшим порушенням процедури.

Іноземне судно має право мирного проходу через територіальні води за умови, що іноземна держава повідомляє Міністерство закордонних справ дипломатичними каналами не менше ніж за 48 годин до входу.

У зв'язку зі складними льодовими умовами та необхідністю надання допомоги суднам Естонія готова скоротити термін попереднього повідомлення з 48 до 6 годин до кінця криголамного сезону.

Нагадаємо, 3 лютого естонські правоохоронці затримали судно Baltic Spirit у зв’язку з інформацією від міжнародних партнерів про те, що на його борту можуть перевозити наркотики.

Згодом Естонія відпустила затриманий контейнеровоз, оскільки підозри щодо наркотиків на борту не підтвердились.

А у вересні минулого року три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин.