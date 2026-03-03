Эстония сообщила, что ледокол РФ без разрешения вошел в ее территориальные воды

Министерство иностранных дел Эстонии во вторник, 3 марта, вызвало временного поверенного в делах РФ для вручения ноты из-за того, что российский ледокол "Мурманск" без разрешения вошел в территориальные воды страны.

Об этом говорится в заявлении эстонского МИД, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в эстонском внешнеполитическом ведомстве, 28 февраля российский ледокол "Мурманск" без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии в районе острова Вайндлоо в Финском заливе, чтобы освободить танкер "Олимпийская дружба", застрявший во льдах.

Министерство иностранных дел и ВМС Эстонии не были проинформированы о входе "Мурманска" в территориальные воды Эстонии, и судно не отвечало на радиовызовы ВМС Эстонии.

Ледокол оставался в эстонских водах в течение четырех минут.

"Этой нотой мы напоминаем Российской Федерации, что в эстонских территориальных водах, в том числе в период ледокольного сезона, действуют четкие и недвусмысленные правила", – заявил министр иностранных дел Маргус Тсакхна.

Он добавил, что соблюдение этих правил является обязательным для всех, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения процедуры.

Иностранное судно имеет право мирного прохода через территориальные воды при условии, что иностранное государство уведомляет Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам не менее чем за 48 часов до входа.

В связи со сложными ледовыми условиями и необходимостью оказания помощи судам Эстония готова сократить срок предварительного уведомления с 48 до 6 часов до конца ледокольного сезона.

Напомним, 3 февраля эстонские правоохранители задержали Baltic Spirit в связи с информацией от международных партнеров о том, что на его борту могут перевозить наркотики.

Впоследствии Эстония отпустила задержанный контейнеровоз, поскольку подозрения относительно наркотиков на борту не подтвердились.

А в сентябре прошлого года три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии на 12 минут.