Норвегія готова розпочати переговори з Францією щодо ядерної зброї
Норвегія готова розпочати переговори із Францією щодо того, як французька ядерна зброя може сприяти безпеці Європи
Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, його цитує VG, повідомляє "Європейська правда".
При цьому міністр наголосив, що Норвегія не розміщуватиме на своїй території ядерну зброю у мирний час.
"Ми готові обговорити це питання в рамках партнерської угоди з Францією. Але наша політика щодо ядерної зброї залишається незмінною. Ми не будемо розміщувати ядерну зброю на території Норвегії в мирний час", – зазначив Ейде в ході виступу у парламенті.
Президент Франції Емманюель Макрон запросив низку інших європейських країн приєднатися до планів зі створення ядерного щита над Європою на основі французької ядерної зброї.
Ейде підтвердив, що французька влада зв'язалася з Норвегією перед вихідними. Він сказав, що Норвегія не відхилила запрошення, але хоче взяти час для ретельного аналізу в діалозі з Францією.
Крім того, Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.
На додачу, Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.