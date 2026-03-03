Норвегія готова розпочати переговори з Францією щодо ядерної зброї

Норвегія готова розпочати переговори із Францією щодо того, як французька ядерна зброя може сприяти безпеці Європи

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, його цитує VG, повідомляє "Європейська правда".

При цьому міністр наголосив, що Норвегія не розміщуватиме на своїй території ядерну зброю у мирний час.

"Ми готові обговорити це питання в рамках партнерської угоди з Францією. Але наша політика щодо ядерної зброї залишається незмінною. Ми не будемо розміщувати ядерну зброю на території Норвегії в мирний час", – зазначив Ейде в ході виступу у парламенті.

Президент Франції Емманюель Макрон запросив низку інших європейських країн приєднатися до планів зі створення ядерного щита над Європою на основі французької ядерної зброї.

Ейде підтвердив, що французька влада зв'язалася з Норвегією перед вихідними. Він сказав, що Норвегія не відхилила запрошення, але хоче взяти час для ретельного аналізу в діалозі з Францією.

Крім того, Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.

На додачу, Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.