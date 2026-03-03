Норвегия готова начать переговоры с Францией по ядерному оружию

Норвегия готова начать переговоры с Францией о том, как французское ядерное оружие может способствовать безопасности Европы

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, его цитирует VG, сообщает "Европейская правда".

При этом министр подчеркнул, что Норвегия не будет размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время.

"Мы готовы обсудить этот вопрос в рамках партнерского соглашения с Францией. Но наша политика в отношении ядерного оружия остается неизменной. Мы не будем размещать ядерное оружие на территории Норвегии в мирное время", – отметил Эйде в ходе выступления в парламенте.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил ряд других европейских стран присоединиться к планам по созданию ядерного щита над Европой на основе французского ядерного оружия.

Эйде подтвердил, что французские власти связались с Норвегией перед выходными. Он сказал, что Норвегия не отклонила приглашение, но хочет взять время для тщательного анализа в диалоге с Францией.

Кроме того, Макрон назвал 8 стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.

В дополнение, Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия.