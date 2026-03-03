Трамп угрожает прекратить "всю торговлю" с Испанией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее несогласия с американской военной операцией против Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Трамп добавил, что поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить "все отношения" с Испанией.

"Мы прекратим любую торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией", – сказал он журналистам, сидя в Овальном кабинете во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам американского президента, "Испания вела себя ужасно".

Президент не привел конкретных примеров того, что сделала Испания, чтобы заставить администрацию рассмотреть возможность прекращения всей торговли с ней.

Однако в понедельник Испания отказала США в доступе к авиабазам на своей территории для "чего-либо, что не предусмотрено договором и не выходит за пределы Устава ООН".

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что не получал от США никаких запросов на использование авиабаз в Роте и Мороне для ударов по Ирану и не ожидает "никаких последствий" в связи с позицией правительства, которое отказывается предоставлять доступ к ним для военных операций.