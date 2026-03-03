Военные США отчитались о поражении более 1700 целей в Иране

Соединенные Штаты по состоянию на вторник поразили более 1700 целей на территории Ирана в рамках совместной с Израилем военной операции.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", такие цифры приводит Центральное командование ВС США.

Во вторник 3 марта Центральное командование заявило, что с начала операции Epic Fury 28 февраля и до этого времени на территории Ирана поразили более 1700 целей.

По состоянию на 1 марта сообщалось о более 1000 пораженных целей.

К операции привлечены бомбардировщики B-1, B-52 и истребители F-15.

По состоянию на 3 марта известно о гибели в результате операции шестерых американских военных.

Также США потеряли три F-15 из-за ошибочного "дружественного огня" кувейтской ПВО.

Президент США Дональд Трамп 3 марта заявил, что Иран хочет переговоров, но для этого уже "слишком поздно".

В понедельник Трамп не стал категорически исключать возможность введения американских военных непосредственно на территорию Ирана.