Спецслужба Латвії оцінила рівень терористичної загрози в країні

Служба державної безпеки Латвії заявила, що попри загострення конфлікту на Близькому Сході наразі рівень терористичної загрози в країні залишається низьким.

Крім того, зазначається, що наявна у латвійської спецслужби інформація не свідчить про те, що найближчим часом ситуація може змінитися.

Водночас спецслужба в рамках своєї компетенції постійно оцінює події в інформаційному просторі та суспільстві, щоб своєчасно виявляти та запобігати різним загрозам національній безпеці, підкреслили у відомстві.

Нещодавно СДБ попередила, що рівень агресивності Росії цього року залишиться високим із тенденцією до зростання.

Крім того, Бюро з захисту конституції Латвії опублікувало звіт, в якому йшлося, що Росія наразі не створює Латвії прямої військової загрози, проте низка ознак вказує на потенційні плани в довгостроковій перспективі.

Коментуючи цей звіт, латвійський президент Едгарс Рінкевичс заявив, що в Латвії немає потреби в якихось особливих додаткових заходах безпеки.