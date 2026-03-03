Спецслужба Латвии оценила уровень террористической угрозы в стране

Служба государственной безопасности Латвии заявила, что, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке, в настоящее время уровень террористической угрозы в стране остается низким.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Кроме того, отмечается, что имеющаяся у латвийской спецслужбы информация не свидетельствует о том, что в ближайшее время ситуация может измениться.

В то же время спецслужба в рамках своей компетенции постоянно оценивает события в информационном пространстве и обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать различные угрозы национальной безопасности, подчеркнули в ведомстве.

Недавно СГБ предупредила, что уровень агрессивности России в этом году останется высоким с тенденцией к росту.

Кроме того, Бюро по защите конституции Латвии опубликовало отчет, в котором говорилось, что Россия пока не создает Латвии прямой военной угрозы, однако ряд признаков указывает на потенциальные планы в долгосрочной перспективе.

Комментируя этот отчет, латвийский президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что в Латвии нет необходимости в каких-либо особых дополнительных мерах безопасности.