Кіпр скасував ще дві міністерські зустрічі ЄС

Нестабільність на Близькому Сході змусила Кіпр, який наразі головує в Раді ЄС, скасувати два неформальні міністерські засідання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу кіпрського головування в Раді ЄС

Зокрема, були скасовані неформальні засідання міністрів культури ЄС, які мали відбутися 5-6 березня.

На порядку денному стояли питання культурних прав і незаконного обігу культурних цінностей.

У понеділок Кіпр скасував засідання міністрів у справах ЄС після того, як іранський безпілотник завдав удару по британській авіабазі на острові.