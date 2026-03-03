Кіпр скасував ще дві міністерські зустрічі ЄС
Нестабільність на Близькому Сході змусила Кіпр, який наразі головує в Раді ЄС, скасувати два неформальні міністерські засідання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу кіпрського головування в Раді ЄС
Зокрема, були скасовані неформальні засідання міністрів культури ЄС, які мали відбутися 5-6 березня.
На порядку денному стояли питання культурних прав і незаконного обігу культурних цінностей.
У понеділок Кіпр скасував засідання міністрів у справах ЄС після того, як іранський безпілотник завдав удару по британській авіабазі на острові.
