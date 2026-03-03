Кипр отменил еще две министерские встречи ЕС
Нестабильность на Ближнем Востоке заставила Кипр, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС, отменить два неформальных министерских заседания.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу кипрского председательства в Совете ЕС
В частности, были отменены неформальные заседания министров культуры ЕС, которые должны были состояться 5-6 марта.
На повестке дня стояли вопросы культурных прав и незаконного оборота культурных ценностей.
В понедельник Кипр отменил заседание министров по делам ЕС после того, как иранский беспилотник нанес удар по британской авиабазе на острове.
