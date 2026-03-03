Ультраправа "АдН" вигнала свого депутата з фракції у Бундестазі після репутаційного скандалу

Фракція правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" у Бундестазі проголосувала за виключення зі своїх лав депутата Яна Венцеля Шмідта через репутаційний скандал.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Фракція "АдН" 98 голосами підтримала виключення зі своїх лав суперечливого депутата Шмідта від землі Саксонія-Ангальт, який опинився у центрі скандалу про кумівство в лавах партії. Проти проголосували 14, 10 утримлися.

Керівництво фракції звинуватило Шмідта у поведінці, що шкодить репутації партії.

Сам Шмідт заявив, що не був присутній на вирішальній зустрічі, та що вважає рішення про його вигнання неправильним і "продовжить підтримувати політичні цілі "АдН" і працювати в інтересах наших виборців".

Репутаційні проблеми у депутата почалися після грудневої публікації Spiegel про те, що він влаштував на роботу в свій офіс у Бундестазі – роботу, що оплачується коштами платників податків – співробітників зі своєї ж приватної компанії з виробництва електронних сигарет. Одночасно особи з оточення Шмідта були працевлаштовані його приватною фірмою і нібито насправді не виконували там ніякої роботи.

Попри запевнення Шмідта, що виявлені факти не були порушенням законодавства, випадок спричинив серйозні дебати всередині самої "АдН". До того додалися звинувачення від однопартійців, що Шмідт скористався своїм мандатом для налагодження бізнес-зв’язків з Китаєм.

Депутат зі свого боку звинуватив колег у кумівстві, "тасуванні мандатів" та розкраданні коштів.

Однопартійці почали закликати до відставки також депутатку Бундестагу від "АдН" Мартіну Ур після з’ясування, що вона влаштувала до себе в офіс партнера і його доньку.

Парламент німецької землі Північний Рейн-Вестфалія після журналістського розслідування призупинив виплату зарплатні 86-річній пані, що числиться як співробітниця депутата "Альтернативи для Німеччини" – через сумніви у тому, чи справді вона виконує таку роботу.