Ультраправая "АдН" выгнала своего депутата из фракции в Бундестаге после репутационного скандала

Фракция правопопулистской "Альтернативы для Германии" в Бундестаге проголосовала за исключение из своих рядов депутата Яна Венцеля Шмидта из-за репутационного скандала.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Фракция "АдГ" 98 голосами поддержала исключение из своих рядов противоречивого депутата Шмидта от земли Саксония-Анхальт, который оказался в центре скандала о кумовстве в рядах партии. Против проголосовали 14, 10 воздержались.

Руководство фракции обвинило Шмидта в поведении, которое вредит репутации партии.

Сам Шмидт заявил, что не присутствовал на решающей встрече, и что считает решение о его изгнании неправильным и "продолжит поддерживать политические цели „АдГ" и работать в интересах наших избирателей".

Репутационные проблемы у депутата начались после декабрьской публикации Spiegel о том, что он устроил на работу в свой офис в Бундестаге – работу, оплачиваемую средствами налогоплательщиков – сотрудников из своей же частной компании по производству электронных сигарет. Одновременно лица из окружения Шмидта были трудоустроены его частной фирмой и якобы на самом деле не выполняли там никакой работы.

Несмотря на заверения Шмидта, что выявленные факты не были нарушением законодательства, случай вызвал серьезные дебаты внутри самой "АдН". К тому добавились обвинения от однопартийцев, что Шмидт воспользовался своим мандатом для налаживания бизнес-связей с Китаем.

Депутат со своей стороны обвинил коллег в кумовстве, "тасовании мандатов" и хищении средств.

Однопартийцы начали призывать к отставке также депутата Бундестага от "АдГ" Мартину Ур после выяснения, что она устроила на работу к себе в офис партнера и его дочь.

Парламент немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия после журналистского расследования приостановил выплату зарплаты 86-летней даме, числящейся как сотрудница депутата "Альтернативы для Германии" – из-за сомнений в том, действительно ли она выполняет такую работу.