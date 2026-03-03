CША обіцяють евакуаційні рейси американцям, що застрягли на Близькому Сході через війну

В адміністрації Трампа заявили, що працюють над організацією евакуаційних рейсів для тисяч американців, які застрягли на Близькому Сході через бойові дії.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Керівник Бюро зі зв’язків з громадськістю у межах Держдепу США Ділан Джонсон заявив у соцмережах, що Держдеп працює над варіантами евакуації "військовими літаками і чартерними рейсами" американців, які хочуть вилеліти з країн Близького Сходу.

Він зазначив, що Держдеп "на зв’язку" з близько 3000 американців та опублікував номер для звернень щодо допомоги з виїздом.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Держдеп "активно працює над планами допомоги з поверненням додому американцям на Близькому Сході".

У публічній дискусії наростає критика адміністрації за відсутність завчасних адекватних попереджень для громадян щодо виїзду з регіону – до того, як варіанти вилетіти комерційними рейсами практично зникли.

Через неочікувані масштаби бойових дій з початком війни США та Ізраїлю проти Ірану в країнах Близького Сходу застрягли сотні тисяч іноземців. Закриття аеропортів Перської затоки зламало плани також тисячам пасажирів далеких авіарейсів з Азії до Європи, які часто передбачають пересадку на Близькому Сході.

Бельгія залучить військово-транспортний літак для евакуації своїх громадян з Близького Сходу, яких там 26 тисяч, але попереджає, що забезпечити таку можливість для усіх нереально.

Італія 3 березня анонсувала серію рейсів з Оману й Абу-Дабі. Понад 80 громадян Нідерландів у вівторок повертаються додому рейсом KLM з Оману.