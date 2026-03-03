США обещают эвакуационные рейсы американцам, застрявшим на Ближнем Востоке из-за войны

В администрации Трампа заявили, что работают над организацией эвакуационных рейсов для тысяч американцев, которые застряли на Ближнем Востоке из-за боевых действий.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Руководитель Бюро по связям с общественностью в рамках Госдепа США Дилан Джонсон заявил в соцсетях, что Госдеп работает над вариантами эвакуации "военными самолетами и чартерными рейсами" американцев, которые хотят вылететь из стран Ближнего Востока.

Он отметил, что Госдеп "на связи" с около 3000 американцев и опубликовал номер для обращений о помощи с выездом.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Госдеп "активно работает над планами помощи с возвращением домой американцам на Ближнем Востоке".

В публичной дискуссии нарастает критика администрации за отсутствие заблаговременных адекватных предупреждений для граждан о выезде из региона – до того, как варианты вылететь коммерческими рейсами практически исчезли.

Из-за неожиданных масштабов боевых действий с началом войны США и Израиля против Ирана в странах Ближнего Востока застряли сотни тысяч иностранцев. Закрытие аэропортов Персидского залива сломало планы также тысячам пассажиров дальних авиарейсов из Азии в Европу, которые часто предусматривают пересадку на Ближнем Востоке.

Бельгия привлечет военно-транспортный самолет для эвакуации своих граждан с Ближнего Востока, которых там 26 тысяч, но предупреждает, что обеспечить такую возможность для всех нереально.

Италия 3 марта анонсировала серию рейсов из Омана и Абу-Даби. Более 80 граждан Нидерландов во вторник возвращаются домой рейсом KLM из Омана.