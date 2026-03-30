Стубб після інцидентів з дронами: "Військової загрози для Фінляндії немає"

Президент Фінляндії Александр Стубб після інцидентів з дронами, які впали поблизу міста Коувола, запевнив, що військової загрози для країни немає.

Про це він написав увечері 29 березня у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, кілька безпілотників порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії у неділю, 29 березня. У Міноборони повідомили, що два дрони впали поблизу міста Коувола, що знаходиться приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією.

"Хочу наголосити, що військової загрози для Фінляндії немає. Наші органи влади негайно відреагували на цю ситуацію", – прокоментував це Стубб.

Президент Фінляндії наголосив, що розслідування цих подій триває.

"Ми стежимо за розвитком ситуації. Органи влади зберігають готовність реагувати на різні ситуації. Фінляндія готова стежити за своєю територією та убезпечувати її", – додав він.

Зазначимо, повітряні сили Фінляндії ідентифікували один з об’єктів, що порушив повітряний простір країни в неділю вдень. Ним виявився український дрон Ан-196 "Лютий".

Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на фінській території у неділю вдень, ймовірно, були українськими, оскільки Україна атакувала російські об’єкти в Ленінградській області Росії, з якою межує Фінляндія.

Пізніше стало відомо, що парламентський комітет з питань оборони Фінляндії збереться на позачергове засідання у вівторок, 31 березня, для обговорення поточних питань оборони, зокрема щодо інцидентів з дронами.