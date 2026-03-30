Стубб после инцидентов с дронами: "Военной угрозы для Финляндии нет"

Президент Финляндии Александр Стубб после инцидентов с дронами, упавшими вблизи города Коувола, заверил, что военной угрозы для страны нет.

Об этом он написал вечером 29 марта в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Как известно, несколько беспилотников нарушили воздушное пространство на юго-востоке Финляндии в воскресенье, 29 марта. В Минобороны сообщили, что два дрона упали вблизи города Коувола, который находится примерно в 50 километрах от границы с Россией.

"Хочу подчеркнуть, что военной угрозы для Финляндии нет. Наши власти немедленно отреагировали на эту ситуацию", – прокомментировал это Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что расследование этих событий продолжается.

"Мы следим за развитием ситуации. Власти сохраняют готовность реагировать на различные ситуации. Финляндия готова следить за своей территорией и обеспечивать ее безопасность", – добавил он.

Отметим, что военно-воздушные силы Финляндии идентифицировали один из объектов, нарушивших воздушное пространство страны в воскресенье днем. Им оказался украинский дрон Ан-196 "Лютый".

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на финской территории в воскресенье днем, вероятно, были украинскими, поскольку Украина атаковала российские объекты в Ленинградской области России, с которой граничит Финляндия.

Позже стало известно, что парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии соберётся на внеочередное заседание во вторник, 31 марта, для обсуждения текущих вопросов обороны, в частности инцидентов с дронами.