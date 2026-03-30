В Брюсселі запевнили: можливий вступ в ЄС Ісландії чи Норвегії не вплине на членство України

В Єврокомісії наполягають, що можливий вступ Ісландії чи Норвегії до ЄС не вплине на процес набуття членства Україною.

Про це під час брифінгу у Брюсселі сказав представник Єврокомісії Олоф Гілл, передає "Європейська правда".

Він відповідав на питання з приводу повідомлень у ЗМІ про те, що вступ Норвегії чи Ісландії в ЄС здатний відсунути вбік вступ України.

"Ми були дуже конкретні як Єврокомісія від імені всього ЄС у наших зобов’язаннях щодо країн на різних стадіях їхнього вступу до ЄС", – сказав він.

"Я з певністю можу сказати, що питання не пов’язані і ми категорично відкидаємо такі припущення", – додав представник ЄК.

Раніше стало відомо, що уряд Ісландії схвалив пропозицію щодо проведення 29 серпня референдуму про відновлення переговорів про вступ в ЄС.

Нагадаємо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.

