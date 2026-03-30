В Брюсселе заверили: возможное вступление в ЕС Исландии или Норвегии не повлияет на членство Украины

В Еврокомиссии настаивают, что возможное вступление Исландии или Норвегии в ЕС не повлияет на процесс обретения членства Украиной.

Об этом во время брифинга в Брюсселе сказал представитель Еврокомиссии Олоф Хилл, передает "Европейская правда".

Он отвечал на вопрос по поводу сообщений в СМИ о том, что вступление Норвегии или Исландии в ЕС способно отодвинуть в сторону вступление Украины.

"Мы были очень конкретны как Еврокомиссия от имени всего ЕС в наших обязательствах по странам на разных стадиях их вступления в ЕС", – сказал он.

"Я с уверенностью могу сказать, что вопросы не связаны и мы категорически отвергаем такие предположения", – добавил представитель ЕК.

Ранее стало известно, что правительство Исландии одобрило предложение о проведении 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Бегство от Трампа: почему Исландия может возобновить движение к членству в ЕС и что этому будет мешать.