Іспанія заборонила літакам США використовувати своє небо в межах кампанії проти Ірану

Іспанія заборонила використання свого повітряного простору літакам США, залученим до військової кампанії проти Ірану.

Про це у коментарях AFP повідомила міністерка оборони країни Маргарита Роблес, пише "Європейська правда".

У Міноборони Іспанії підтвердили інформацію, яку спершу опублікувала El Pais за даними від джерел, що Мадрид закрив повітряний простір країни для літаків США, задіяних у кампанії проти Ірану.

"Не дозволено використання американських баз у Європі, і так само – використання іспанського повітряного простору для діяльності, пов’язаної з війною проти Ірану", – зазначила Маргарита Роблес.

Іспанія від початку операції США та Ізраїлю проти Ірану зайняла активну позицію "проти" та не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Президент Дональд Трампа США пригрозив повністю зупинити торгівлю з Іспанією.

