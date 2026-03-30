Испания запретила самолетам США использовать свое небо в рамках военной кампании против Ирана

Испания запретила использование своего воздушного пространства самолетам США, участвующим в военной кампании против Ирана.

Об этом в комментариях AFP сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес, пишет "Европейская правда".

В Минобороны Испании подтвердили информацию, которую сначала опубликовала El Pais со ссылкой на источники, что Мадрид закрыл воздушное пространство страны для самолетов США, задействованных в кампании против Ирана.

"Не разрешено использование американских баз в Европе, а также использование испанского воздушного пространства для деятельности, связанной с войной против Ирана", – отметила Маргарита Роблес.

Испания с самого начала операции США и Израиля против Ирана заняла активную позицию "против" и не разрешила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией.

