Премьер Эстонии обещает появление в стране эшелонированной системы ПВО

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал после встречи с президентом Аларом Карисом на заседании Совета по гособороне сообщил, что в ближайшие годы система противовоздушной обороны Эстонии станет эшелонированной, и государство инвестирует в средства противодействия дронам более 200 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Эшелонированная система – это комплексная работа средств малого, среднего и большого радиуса действия. Она позволяет бороться со многими типами целей. То есть это многоуровневая защита: различные средства ПВО работают на разных дистанциях и высотах. Каждый из них отвечает за уничтожение вражеских целей в своем радиусе.

"В ближайшие годы Эстония создаст эшелонированную систему противовоздушной обороны и введет постоянную боевую готовность. Для обнаружения малых дронов на восточной границе будет создана эшелонированная позиция по обнаружению и противодействию дронам, в которую будет инвестировано около пяти миллионов евро", – сказал Михал.

"Система противодействия и наблюдения за дронами, создаваемая на основе опыта Украины, согласно текущим планам, охватит восточную границу и четыре крупнейших города Эстонии. Этот план охватывает различные проекты и ассигнования, в рамках которых планируется инвестировать в общей сложности более 200 миллионов евро", – добавил премьер-министр.

По словам Михала, система, создаваемая для соответствия целям мирного времени, должна начать функционировать не позднее конца 2027 года.

Он добавил, что для развития эшелонированной противовоздушной обороны в Силах обороны будет создана бригада противовоздушной обороны, которая укрепит возможности ПВО как средней, так и малой дальности.

"В ближайшие годы в Эстонию поступят приобретенные нами системы ПВО средней дальности IRIS-T, а также дополнительные партии уже имеющихся систем ПВО ближней дальности Mistral и Piorun", – сказал Михал.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время в распоряжении Сил обороны для обнаружения и отражения дронов есть пулеметы калибра 12,7 мм, зенитные пушки калибром 23 мм, зенитные ракеты Piorun и Mistral.

Михал отметил, что в мирное время Эстония при защите своей территории от дронов руководствуется принципами, которые как можно меньше нарушают повседневную жизнь людей и функционирование общества.

"Таким образом, при отражении дронов необходимо учитывать, чтобы используемые средства противодействия дронам не наносили вреда людям при падении на землю. Кроме того, в мирное время, чтобы избежать эскалации, у границы не ведут стрельбу из боевого оружия в направлении соседней страны", – сказал Михал.

Он подчеркнул, что в условиях войны действуют другие правила и используются другие средства.

Напомним, после недавних инцидентов с падением украинских дронов на территории балтийских государств Латвия, Эстония и Литва заявили, что они остаются непоколебимыми в своей поддержке оборонительных операций Украины против России.

