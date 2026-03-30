Американський ВНЗ у Вірменії перейшов на онлайн-навчання через можливі загрози з Ірану

Американський університет у Вірменії щонайменше на день перевів навчальний процес в онлайн у зв’язку з погрозами на адресу американських закладів, що лунали з Тегерану.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда", оголошення про це опублікували на офіційних сторінках закладу.

Американський університет зазначив, що у зв’язку з погрозами ударами по американських університетах на Близькому Сході та в західній частині Азії навчальний процес 30 березня проходитиме онлайн.

"Адміністрація університету стежить за ситуацією та інформуватиме про будь-які зміни у графіку чи формі навчання. Одночасно з цим кроком підкреслюємо, що ми не отримували прямих погроз на адресу нашого закладу і немає ознак, що є безпосередня небезпека", – зазначили у заяві.

Причиною стали заяви Корпусу вартових ісламської революції, що американські університети у регіоні можуть стати цілями для ударів Ірану після ударів, яких зазнали два іранських ВНЗ.

Посольство США у Багдаді опублікувало попередження, що Іран або його проксі-сили можуть завдати ударів по навчальних закладах на території Іраку, та повторило заклик до громадян США взагалі залишити територію країни. В онлайн-формат перевели навчання і в Американському університеті у Лівані.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" у переговорах з Тегераном та одночасно пригрозив "цілковито знищити" енергооб’єкти Ірану, якщо там не захочуть домовлятись.

За даними ЗМІ, Пентагон готується до кількатижневих наземних операцій в Ірані; сотні бійців спецпризначення вже посилили американські війська на Близькому Сході.