Американский вуз в Армении перешел на онлайн-обучение из-за возможных угроз из Ирана

Американский университет в Армении минимум на день перевел учебный процесс в онлайн в связи с угрозами в адрес американских учреждений, которые звучали из Тегерана.

Как сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда", объявление об этом опубликовали на официальных страницах заведения.

Американский университет отметил, что в связи с угрозами ударами по американским университетам на Ближнем Востоке и в западной части Азии учебный процесс 30 марта будет проходить онлайн.

"Администрация университета следит за ситуацией и будет информировать о любых изменениях в графике или форме обучения. Одновременно с этим шагом подчеркиваем, что мы не получали прямых угроз в адрес нашего заведения и нет признаков, что есть непосредственная опасность", – отметили в заявлении.

Причиной стали заявления Корпуса стражей исламской революции, что американские университеты в регионе могут стать целями для ударов Ирана после ударов, которым подверглись два иранских вуза.

Посольство США в Багдаде опубликовало предупреждение, что Иран или его прокси-силы могут нанести удары по учебным заведениям на территории Ирака, и повторило призыв к гражданам США вообще покинуть территорию страны. В онлайн-формат перевели обучение и в Американском университете в Ливане.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" в переговорах с Тегераном и одновременно пригрозил "полностью уничтожить" энергообъекты Ирана, если там не захотят договариваться.

По данным СМИ, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране; сотни бойцов спецназначения уже усилили американские войска на Ближнем Востоке.