У Фінляндії контрольовано підірвали один з дронів, що залетів до країни

Безпілотний літальний апарат, що впав в неділю на південному сході Фінляндії, був знешкоджений минулої ночі за допомогою контрольованого вибуху.

Про це в понеділок повідомила фінська поліція, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За повідомленням поліції, вибух був здійснений через те, що, за оцінкою влади, на БпЛА, який розбився на північ від Коуволи, була боєголовка, що не вибухнула.

Безпілотник був підірваний об 23:26 в неділю. Вибухи, які було чутно вночі в цьому районі, були спричинені контрольованим підривом, йдеться в заяві поліції.

Частини апарата також були розкидані на землі навколо місця падіння в Луумякі. Поліція і прикордонна служба в неділю і в понеділок проводили розслідування в районі навколо цього місця.

Влада з'ясовує, чи не вибухнув безпілотник, що впав на Луумякі, після удару об землю.

Департамент поліції Південно-Східної Фінляндії продовжує ізолювати райони на північ від Коуволи і в Луумякі.

"За винятком двох осіб, всі евакуйовані з цього району змогли повернутися до своїх домівок на ніч", – йдеться в заяві головного інспектора поліції Південно-Східної Фінляндії Юкки Ланкінена.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на фінській території у неділю вдень, ймовірно, були українськими, оскільки Україна атакувала російські об’єкти в Ленінградській області Росії, з якою межує Фінляндія.

В МЗС заявили, що перепросили у фінської сторони через інцидент.

Водночас Фінляндія не просила Україну припинити атакувати російські порти після інциденту з безпілотниками.