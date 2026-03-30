ЗМІ: Фінляндія не вимагала від України припинити атаки на російські порти

Фінляндія після інциденту з безпілотниками, щонайменше один з яких був український, не є тою країною, яка демонструє невдоволення українськими атаками на російські порти.

Про це стало відомо Yle від джерел у сфері зовнішньої та безпекової політики, передає "Європейська правда".

За даними джерел, Фінляндія планує провести дипломатичні переговори з українцями в міру того, як просуватиметься розслідування справи про збиті безпілотники. Йдеться не про допит, а про обмін інформацією.

Безпілотники з'явилися в країнах Балтії та Фінляндії після того, як Україна атакувала російські нафтові порти Приморськ і Усть-Луга на березі Балтійського моря.

Президент України Володимир Зеленський заявив громадськості, що дехто "сигналізував" Україні про бажане скорочення дальніх атак на російський нафтовий сектор.

"Фінляндія точно не повідомляла нічого подібного", – стверджує одне з джерел Yle.

Зазначимо, повітряні сили Фінляндії ідентифікували один з об’єктів, що порушив повітряний простір країни в неділю вдень. Ним виявився український дрон Ан-196 "Лютий".

Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на фінській території у неділю вдень, ймовірно, були українськими, оскільки Україна атакувала російські об’єкти в Ленінградській області Росії, з якою межує Фінляндія.

Пізніше стало відомо, що парламентський комітет з питань оборони Фінляндії збереться на позачергове засідання у вівторок, 31 березня, для обговорення поточних питань оборони, зокрема щодо інцидентів з дронами.

В МЗС заявили, що перепросили у фінської сторони через інцидент.