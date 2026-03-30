В Финляндии контролируемо взорвали один из дронов, залетевших в страну

Беспилотный летательный аппарат, упавший в воскресенье на юго-востоке Финляндии, был обезврежен минувшей ночью с помощью контролируемого взрыва.

Об этом в понедельник сообщила финская полиция, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По сообщению полиции, взрыв был осуществлен из-за того, что, по оценке властей, на БпЛА, который разбился к северу от Коуволы, была неразорвавшаяся боеголовка.

Беспилотник был взорван в 23:26 в воскресенье. Взрывы, которые были слышны ночью в этом районе, были вызваны контролируемым подрывом, говорится в заявлении полиции.

Части аппарата также были разбросаны на земле вокруг места падения в Луумяки. Полиция и пограничная служба в воскресенье и в понедельник проводили расследование в районе вокруг этого места.

Власти выясняют, не взорвался ли беспилотник, упавший на Луумяки, после удара о землю.

Департамент полиции Юго-Восточной Финляндии продолжает изолировать районы к северу от Коуволы и в Луумяки.

"За исключением двух человек, все эвакуированные из этого района смогли вернуться в свои дома на ночь", – говорится в заявлении главного инспектора полиции Юго-Восточной Финляндии Юкки Ланкинена.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, которые упали на финской территории в воскресенье днем, вероятно, были украинскими, поскольку Украина атаковала российские объекты в Ленинградской области России, с которой граничит Финляндия.

В МИД заявили, что принесли извинения финской стороне за инцидент.

В то же время Финляндия не просила Украину прекратить атаковать российские порты после инцидента с беспилотниками.