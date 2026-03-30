Левый мэр города во Франции неудачным постом спровоцировал обвинения в "нацистском лозунге"

Избранный от ультралевой "Непокоренной Франции" мэр французского городка изменил свои публикации в соцсетях после первой неудачной подводки к видео, которая напомнила многим нацистский лозунг.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Случай произошел с мэром городка Ля-Курнев в департаменте Сен-Сан-Дени в столичном регионе.

Избранный по итогам местных выборов Али Диуара от ультралевой "Непокоренной Франции", который является рожденным во Франции выходцем из Африки, опубликовал на своих страницах видео с подписью "Один город, один народ, один мэр".

У многих подписчиков подводка вызвала прямые ассоциации с лозунгом времен Третьего Рейха "Один народ, одно государство, один лидер".

После критики, в том числе едких комментариев от ультраправых, сообщение обновили и опубликовали с другой подводкой – "Для моего города, для всех вас, я буду мэром – для всех жительниц и жителей Ля-Курнев".

