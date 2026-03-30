НАТО перехопив ракету з Ірану, яка увійшла в повітряний простір Туреччини
Протиповітряна та протиракетна оборона НАТО перехопила балістичну ракету, яку випустили з Ірану та яка увійшла в повітряний простір Туреччини.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило турецьке Міністерство оборони на платформі X.
Там заявили, що ракету було збито системами ППО та ПРО, які Альянс розгорнув в східному Середземномор'ї.
Міністерство додало, що всі необхідні заходи вживаються "рішуче та без вагань" проти будь-якої загрози, спрямованої на територію та повітряний простір Туреччини.
Це вже четвертий подібний інцидент з початку війни на Близькому Сході.
Повідомлялося, що сили протиповітряної та протиракетної оборони НАТО у східному Середземномор’ї з 4 березня перехопили три ракети, запущені з Ірану. Одне із перехоплень відбулось над військовою авіабазою Інджирлік.
Після цього Північноатлантичний альянс розгорнув одну систему Patriot у турецькій Малатьї для протидії ракетним загрозам з боку Ірану.
18 березня Альянс розмістив ще одну систему Patriot на півдні Туреччини.