НАТО перехватил ракету из Ирана, которая вошла в воздушное пространство Турции

Противовоздушная и противоракетная оборона НАТО перехватила баллистическую ракету, которую выпустили из Ирана и которая вошла в воздушное пространство Турции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило турецкое Министерство обороны на платформе X.

Там заявили, что ракета была сбита системами ПВО и ПРО, которые Альянс развернул в восточном Средиземноморье.

Министерство добавило, что все необходимые меры принимаются "решительно и без колебаний" против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство Турции.

Это уже четвертый подобный инцидент с начала войны на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в восточном Средиземноморье с 4 марта перехватили три ракеты, запущенные из Ирана. Один из перехватов состоялся над военной авиабазой Инджирлик.

После этого Североатлантический альянс развернул одну систему Patriot в турецкой Малатье для противодействия ракетным угрозам со стороны Ирана.

18 марта Альянс разместил еще одну систему Patriot на юге Турции.