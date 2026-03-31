ЗМІ: рішення України не показувати пошкодження "Дружби" викликало розбіжності у ЄС

Рішення України не допускати місію ЄС до інспектування нафтопроводу "Дружба", що постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини, викликало розбіжності та розчарування у столицях країн-членів ЄС та Брюсселі.

Про це, як пише "Європейська правда, йдеться у публікації видання Euractiv, що поспілкувалося з дипломатичними колами у ЄС.

"Нерозумно", "загадка" та "незрозуміло" – такими словами у дипломатичних колах описують перешкоджання з боку Києва роботі групи, відрядженої для інспектування нафтопроводу. "Ми не маємо чіткого уявлення про те, у що грає Україна", – сказав неназваний дипломат ЄС.

Інспекційна група ЄС, що складається з національних експертів, але координується Європейською комісією, вже кілька тижнів перебуває в Україні, чекаючи на дозвіл від Києва на відвідування місця останнього нападу на цей важливий енергетичний трубопровід. Наразі такого дозволу не надано.

"Якщо трубопровід "Дружба" буде розблоковано, виграють усі сторони", – сказав інший дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним, назвавши цю затримку "загадкою".

"ЄС хоче ухвалити ще один пакет санкцій і чинити тиск на Росію, Україна потребує кредиту, Угорщина та Словаччина критично залежать від поставок нафти і працюють на запасах або встановлюють подвійні ціни. Єдиний вихід із цього глухого кута – перевірити ситуацію на місці та з’ясувати, що там насправді відбувається", – зауважив співрозмовник видання.

Інші дипломати виявляли більше розуміння до України.

"З людського погляду можна зрозуміти: навіщо ремонтувати те, що фінансує військову машину іншої сторони?" – сказав один із дипломатів ЄС. Ще інші дипломати наголосили, що "це абсурдна ситуація" та що Україна "перебуває у стані війни".

"Ми в ЄС відмовляємося від російського газу та нафти. Альтернативи є. Все, що стосується "Дружби", слід розглядати в цьому контексті", – сказав третій дипломат.

Як повідомляла "Європейська правда", 20 березня Євросоюз привітав зобов’язання України відремонтувати зруйнований російською ракетою нафтопровід "Дружба" протягом шести тижнів.

Цьому передувала пропозиція ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини.