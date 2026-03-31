СМИ: решение Украины не показывать повреждения "Дружбы" вызвало разногласия в ЕС

Решение Украины не допускать миссию ЕС к инспектированию нефтепровода "Дружба", поставляющего российскую нефть в Венгрию и Словакию, вызвало разногласия и разочарование в столицах стран-членов ЕС и в Брюсселе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Euractiv, которое пообщалось с дипломатическими кругами в ЕС.

"Неразумно", "загадка" и "непонятно" – такими словами в дипломатических кругах описывают препятствование Киевом работе группы, направленной для инспектирования нефтепровода. "Мы не имеем четкого представления о том, в что играет Украина", – сказал неназванный дипломат ЕС.

Инспекционная группа ЕС, состоящая из национальных экспертов, но координируемая Европейской комиссией, уже несколько недель находится в Украине, ожидая разрешения от Киева на посещение места последнего нападения на этот важный энергетический трубопровод. На данный момент такое разрешение не предоставлено.

"Если трубопровод "Дружба" будет разблокирован, выиграют все стороны", – сказал другой дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным, назвав эту задержку "загадкой".

"ЕС хочет принять еще один пакет санкций и оказывать давление на Россию, Украина нуждается в кредите, Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти и работают на запасах или устанавливают двойные цены. Единственный выход из этого тупика – проверить ситуацию на месте и выяснить, что там на самом деле происходит", – отметил собеседник издания.

Другие дипломаты проявляли большее понимание к Украине.

"С человеческой точки зрения можно понять: зачем ремонтировать то, что финансирует военную машину другой стороны?" – сказал один из дипломатов ЕС. Другие дипломаты подчеркнули, что "это абсурдная ситуация" и что Украина "находится в состоянии войны".

"Мы в ЕС отказываемся от российского газа и нефти. Альтернативы есть. Все, что касается "Дружбы", следует рассматривать в этом контексте", – сказал третий дипломат.

Как сообщала "Европейская правда", 20 марта Евросоюз приветствовал обязательство Украины отремонтировать разрушенный российской ракетой нефтепровод "Дружба" в течение шести недель.

Этому предшествовало предложение ЕС о привлечении финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.