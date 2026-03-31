Стармер дав лікарям-резидентам 48 годин на погодження зарплатної угоди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав профспілку лікарів-резидентів Англії переглянути запропоновану угоду щодо оплати праці та кадрового забезпечення, надавши їй 48 годин на прийняття пропозиції.

Стармер попередив, що заплановані страйки завдадуть шкоди як лікарям, так і пацієнтам.

Він зазначив, що Британська медична асоціація (BMA) вчинила "необдумано", відмовившись винести пропозицію на голосування своїх членів, та оголосивши про шестиденний страйк у квітні.

За його словами, пропозиція передбачала підвищення зарплати цього року на рівень, вищий за інфляцію, та загальне підвищення зарплати за три роки приблизно на 35%, а також реформи системи підвищення зарплати, покликані більш послідовно винагороджувати досвід.

"Ось чому відмова від цієї угоди є неправильним рішенням. Це необдумане рішення. А те, що це робиться навіть без надання лікарям-резидентам можливості проголосувати з цього питання, робить ситуацію ще гіршою", – додав Стармер.

BMA неодноразово заявляла, що у Національній службі охорони здоров'я Англії реальні доходи за останнє десятиліття різко впали, а кількість вакансій зросла.

Цей страйк стане 15-м з березня 2023 року. Востаннє лікарі страйкували у грудні 2025 року.

Страйк проходив у період спалаху "супергрипу" в країні.