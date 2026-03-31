Стармер дал врачам-резидентам 48 часов на согласование зарплатного соглашения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал профсоюз врачей-резидентов Англии пересмотреть предложенное соглашение по оплате труда и кадровому обеспечению, предоставив ему 48 часов на принятие предложения.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Стармер предупредил, что запланированные забастовки нанесут вред как врачам, так и пациентам.

Он отметил, что Британская медицинская ассоциация (BMA) поступила "необдуманно", отказавшись вынести предложение на голосование своих членов, и объявив о шестидневной забастовке в апреле.

По его словам, предложение предусматривало повышение зарплаты в этом году на уровень выше инфляции, и общее повышение зарплаты за три года примерно на 35%, а также реформы системы повышения зарплаты, призванные более последовательно вознаграждать опыт.

"Вот почему отказ от этого соглашения является неправильным решением. Это необдуманное решение. А то, что это делается даже без предоставления врачам-резидентам возможности проголосовать по этому вопросу, делает ситуацию еще хуже", – добавил Стармер.

BMA неоднократно заявляла, что в Национальной службе здравоохранения Англии реальные доходы за последнее десятилетие резко упали, а количество вакансий выросло.

Эта забастовка станет 15-й с марта 2023 года. Последний раз врачи бастовали в декабре 2025 года.

Забастовка проходила в период вспышки "супергриппа" в стране.