Стармер дал врачам-резидентам 48 часов на согласование зарплатного соглашения
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал профсоюз врачей-резидентов Англии пересмотреть предложенное соглашение по оплате труда и кадровому обеспечению, предоставив ему 48 часов на принятие предложения.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Стармер предупредил, что запланированные забастовки нанесут вред как врачам, так и пациентам.
Он отметил, что Британская медицинская ассоциация (BMA) поступила "необдуманно", отказавшись вынести предложение на голосование своих членов, и объявив о шестидневной забастовке в апреле.
По его словам, предложение предусматривало повышение зарплаты в этом году на уровень выше инфляции, и общее повышение зарплаты за три года примерно на 35%, а также реформы системы повышения зарплаты, призванные более последовательно вознаграждать опыт.
"Вот почему отказ от этого соглашения является неправильным решением. Это необдуманное решение. А то, что это делается даже без предоставления врачам-резидентам возможности проголосовать по этому вопросу, делает ситуацию еще хуже", – добавил Стармер.
BMA неоднократно заявляла, что в Национальной службе здравоохранения Англии реальные доходы за последнее десятилетие резко упали, а количество вакансий выросло.
Эта забастовка станет 15-й с марта 2023 года. Последний раз врачи бастовали в декабре 2025 года.
Забастовка проходила в период вспышки "супергриппа" в стране.