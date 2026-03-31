ЗМІ: США попросили Польщу перекинути на Близький Схід батарею Patriot

Сполучені Штати попросили Польщу перекинути одну зі своїх ракетних батарей Patriot та деякі ракети PAC-3 MSE на Близький Схід.

Про це йдеться у публікації видання Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Американці неофіційно звернулися до Польщі з проханням розглянути можливість передачі на Близький Схід однієї з двох батарей систем ППО Patriot та ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE, які вже були доставлені до Польщі та є власністю польської армії.

Армія Польщі має дві батареї системи Patriot, куди входять 16 пускових установок. Вони досягли повної оперативної готовності наприкінці 2025 року.

Це обладнання дозволяє знищувати ворожі ракети або літаки з відстані до 100 км. Пускові установки можуть, серед іншого, стріляти ракетами PAC-3 MSE, яких було замовлено приблизно 200 за контрактом, підписаним у 2019 році. Більшість з них вже перебувають в Польщі.

Поставки наступних шести батарей, контракти на які уклали восени 2023 року, очікуються у 2027 році. Тоді було замовлено приблизно 600 ракет PAC-3. Ці поставки ще не розпочалися.

Після публікації цієї статті міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш написав у соцмережі Х, що польські батареї Patriot та їхня зброя використовуються для захисту польського неба та східного флангу НАТО.

"Нічого в цьому плані не змінилося, і ми не плануємо їх нікуди передислокувати! Наші союзники знають і розуміють, наскільки важливими є наші завдання тут. Безпека Польщі є нашим абсолютним пріоритетом", – написав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, за даними Politico, представники адміністрації американського президента Дональда Трампа почали попереджати країни, що постачання зброї США до України може бути перерване в найближчі місяці, оскільки Пентагон надає пріоритет її використанню у війні в Ірані.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що США не перенаправляють зброю для України на Близький Схід, але можуть це зробити.