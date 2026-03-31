СМИ: США попросили Польшу перебросить на Ближний Восток батарею Patriot

Соединенные Штаты попросили Польшу перебросить одну из своих ракетных батарей Patriot и некоторые ракеты PAC-3 MSE на Ближний Восток.

Об этом говорится в публикации издания Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Американцы неофициально обратились к Польше с просьбой рассмотреть возможность передачи на Ближний Восток одной из двух батарей систем ПВО Patriot и ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, которые уже были доставлены в Польшу и являются собственностью польской армии.

Армия Польши имеет две батареи системы Patriot, куда входят 16 пусковых установок. Они достигли полной оперативной готовности в конце 2025 года.

Это оборудование позволяет уничтожать вражеские ракеты или самолеты с расстояния до 100 км. Пусковые установки могут, среди прочего, стрелять ракетами PAC-3 MSE, которых было заказано около 200 по контракту, подписанному в 2019 году. Большинство из них уже находятся в Польше.

Поставки следующих шести батарей, контракты на которые заключили осенью 2023 года, ожидаются в 2027 году. Тогда было заказано примерно 600 ракет PAC-3. Эти поставки еще не начались.

После публикации этой статьи министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш написал в соцсети Х, что польские батареи Patriot и их оружие используются для защиты польского неба и восточного фланга НАТО.

"Ничего в этом плане не изменилось, и мы не планируем их никуда передислоцировать! Наши союзники знают и понимают, насколько важны наши задачи здесь. Безопасность Польши является нашим абсолютным приоритетом", – написал Косиняк-Камыш.

Напомним, по данным Politico, представители администрации американского президента Дональда Трампа начали предупреждать страны, что поставки оружия США в Украину могут быть прерваны в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон отдает приоритет его использованию в войне в Иране.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что США не перенаправляют оружие для Украины на Ближний Восток, но могут это сделать.